Sem divulgar os montantes envolvidos no negócio, que a comunicação social nacional diz rondar os nove milhões de euros, o Benfica confirmou a aquisição do defesa internacional sueco, de 22 anos, que chegou ao emblema lisboeta em janeiro, por cedência do clube italiano.

"O Benfica exerceu junto da Roma a opção de compra, prevista no acordo celebrado com o clube italiano na última janela de transferências de inverno, para a aquisição a título definitivo de Samuel Dahl", lê-se no comunicado das 'águias', que dão ainda conta da assinatura do contrato por quatro temporadas.

Dahl, que vestiu a camisola do Benfica em 18 jogos, tinha chegado no início de 2024/25 à Roma, proveniente do Djurgarden, que recebeu menos de cinco milhões de euros (ME) pela transferência para os italianos.

O lateral tornou-se o oitavo sueco a representar o Benfica, depois de Stromberg, Mats Magnusson, Jonas Thern, Stefan Schwarz, Martin Pringle, Anders Andersson e Victor Lindelof, este último formado precisamente no mesmo clube de Dahl, o Vasteras.

JP (MO/NFO) // JP

Lusa/Fim