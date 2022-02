"O Sport Lisboa e Benfica comunica que chegou a acordo com o Basaksehir, da Turquia, para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Pizzi", escreveu o Benfica, acrescentando que "o contrato de cedência formalizado com o emblema turco é válido até ao final da época 2021/22".

O médio, de 32 anos, que tem contrato com o Benfica até junho de 2023, vinha perdendo preponderância na Luz e, após sete épocas e meia no clube, muda-se agora para a Turquia, onde a 'janela' de inscrições fecha hoje.

Pizzi, que integrava o lote de 'capitães' do Benfica, foi contratado ao Atlético de Madrid em 2013, mas logo nesse ano foi cedido ao Espanyol, antes de se estabelecer no plantel principal dos 'encarnados' em 2014/15, sob o comando de Jorge Jesus.

Desde então, contabilizou 360 jogos e 94 golos pelo clube da Luz, ao serviço do qual conquistou quatro títulos de campeão nacional, uma Taça de Portugal, duas taças da Liga e três supertaças, além de ter sido eleito o melhor jogador do campeonato em 2016/17.

A época de maior 'fulgor' na Luz foi em 2019/20, quando anotou 30 golos e 19 assistências em 51 jogos oficiais. Em contraste, esta temporada somou 30 partidas pelas 'águias', mas apenas 10 como titular, sendo que não integrava o 'onze' inicial em jogos da I Liga desde agosto do ano passado, diante do Tondela, precisamente o adversário que as 'águias' venceram na segunda-feira por 3-1.

O médio, que conta ainda com passagens por Bragança, Sporting de Braga, Ribeirão, Sporting da Covilhã, Paços de Ferreira e Deportivo, era o segundo jogador há mais tempo no plantel benfiquista, sendo apenas suplantado pelo 'capitão' André Almeida, que joga no Benfica desde janeiro de 2012.

O Basaksehir, campeão em 2019/20, ocupa o quinto lugar da Liga turca, com 37 pontos, menos 10 do que o líder Trabzonspor.

