O Galatasaray também anunciou no seu 'site' o empréstimo por parte do Benfica, mas acrescenta que ficará com uma opção de compra do passe no final da época, sem, no entanto, revelar o valor da mesma.

Seferovic chegou ao Benfica no verão de 2017, a 'custo zero', após o final do contrato com os alemães do Eintracht Frankfurt, e marcou 69 golos em 174 jogos, conquistando um campeonato e duas Supertaças.

Em 2018/2019, formando dupla com João Félix no ataque, Seferovic foi o melhor marcador da Liga, com 23 golos, e em 2020/21 foi o segundo melhor, com 22 golos, a um apenas do avançado do Sporting Pedro Gonçalves, com quem protagonizou uma luta renhida pelo troféu.

O internacional suíço irá juntar-se no Galatasaray ao médio português Sérgio Oliveira, cujo passe foi comprado ao FC Porto por três milhões de euros.

