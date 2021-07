Ao quarto jogo da pré-temporada, os 'encarnados' cederam o primeiro empate, depois de terem somado duas vitórias, com Sporting da Covilhã (2-0) e Farense (3-2), e uma derrota, com a equipa B (1-0).

Ainda privado de vários elementos do plantel, que se encontram de férias ou a recuperar de problemas físicos, o técnico do Benfica, Jorge Jesus, lançou na primeira parte um 'onze' composto por Helton Leite, Gilberto, Ferro, Morato, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Pizzi, Waldschmidt, Gonçalo Ramos e Carlos Vinicius.

Ao intervalo, Jesus alterou todo o 'figurino' e apostou para o segundo tempo em Vlachodimos, Tomás Tavares, Samaris, Florentino, Gil Dias, Gabriel, Paulo Bernardo, Gedson, Jota, Chiquinho e Henrique Araújo.

As 'águias' voltam a jogar na sexta-feira, diante do Casa Pia, da II Liga, no Seixal.

Já o Belenenses SAD, comandado por Petit, realizou o segundo 'teste' de pré-época, após o desaire com o Sporting (1-0), no sábado, sendo que o próximo jogo está agendado para quinta-feira, novamente com os 'leões', mas no Algarve.

MO // VR

Lusa/Fim