Benfica despede-se da Liga dos Campeões de voleibol com derrota em Tours O Benfica despediu-se hoje da Liga dos Campeões de voleibol, ao perder em casa dos franceses do Tours por 3-1, em jogo da sexta e última jornada da fase de grupos.





Os 'encarnados', que concluem a sua participação no quarto e último lugar do grupo C com apenas três pontos, ainda conseguiram igualar a partida a 1-1, mas acabaram por ceder, perdendo por 25-23, 22-25, 25-23 e 25-17

Os italianos do Perugia, com o pleno de vitórias, venceram a 'poule' com 18 pontos e seguem em frente na prova, enquanto o Tours, segundo no grupo, não conseguiu ser um dos três melhores segundos e acabou afastado.

