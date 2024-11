O espanhol Darío Poveda adiantou a formação de Faro, aos 15 minutos, mas o compatriota Carreras, aos 21, e o grego Pavlidis, aos 54, deram a volta ao resultado e consumaram a quinta vitória dos 'encarnados' sob o comando de Bruno Lage no campeonato -- a nona em 10 partidas em todas as competições.

As 'águias' seguem no terceiro lugar, com 22 pontos, a oito do líder Sporting (30), que tem mais um jogo, e a dois do FC Porto, segundo classificado, que no domingo defronta o Estoril Praia, enquanto o Farense continua na 18.ª e última posição, com quatro pontos, após averbar a oitava derrota na prova.

