"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Feyenoord para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Orkun Kökcü, por um montante de 25 milhões de euros, ao qual acresce um valor cinco milhões de euros pagos em função de objetivos pré-definidos e num prazo máximo de cinco anos", informaram os 'encarnados', em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Ainda segundo o comunicado, o Feyenoord terá "direito a receber uma percentagem do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador, dependendo essa percentagem do valor pela qual essa futura transferência venha a ser realizada".

Com o Benfica, Kökçü assinou "um contrato de trabalho desportivo por cinco épocas desportivas, que vigora até 30 de junho de 2028, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de 150 milhões de euros".

Kökçu torna-se o primeiro jogador turco da história do Benfica, e também a contratação mais cara de sempre das 'águias', superando a do uruguaio Darwin Núñez, atualmente ao serviço do Liverpool e que em 2020 trocou os espanhóis do Almería pelos 'encarnados' por 24 milhões de euros.

Nascido nos Países Baixos, mas de ascendência turca, Kökçü, de 22 anos, dividiu a formação por Groningen e Feyenoord, tendo-se estreado pela equipa principal do emblema de Roterdão em setembro de 2018, com 17 anos.

Desde então, participou em 175 jogos e marcou 32 golos pelo Feyenoord, sendo que na última época, em que envergou a braçadeira de capitão, foi peça fulcral na conquista do título de campeão neerlandês, para o qual contribuiu com oito golos e três assistências em 32 jogos na Eredivisie.

Eleito o melhor jogador da última edição do campeonato neerlandês, o médio ainda conta com 20 internacionalizações e dois golos pela seleção da Turquia, que representou no Euro2020.

Kökçü é o primeiro reforço assegurado pelo Benfica para a temporada 2023/24 e no clube lisboeta vai reencontrar o norueguês Fredrik Aursnes, com quem partilhou o meio-campo do Feyenoord em 2021/22.

A chegada do médio turco à Luz visa colmatar a saída de Enzo Fernández, que rumou ao Chelsea em janeiro, por 121 ME.

