Depois do 2-0 ao Paços de Ferreira, selado por João Mário e Grimaldo, no domingo, a fechar a primeira volta, os 'encarnados' passaram a contar 5.999 golos na prova, na qual participam pela 88.ª vez, num total de 2.483 jogos.

Melhor ataque da prova, com 49 golos, o melhor registo de qualquer equipas nas primeiras 17 rondas desde 1975/76 (54 do Benfica), os 'encarnados' só precisam de repetir o que, na primeira volta, fizeram em 16 de 17 jornadas.

As 'águias' só ficaram em 'branco' na receção ao Portimonense, que, à oitava jornada, venceu por 1-0 na Luz e acabou com a trajetória 100% vitoriosa do 'onze' de Jorge Jesus.

Nos restantes embates, o Benfica marcou quatro vezes um golo, chegou em cinco aos dois, marcou duas vezes três, chegou uma vez aos quatro, cinco e seis e alcançou os sete em duas ocasiões, no 7-1 ao Marítimo e no 'célebre' 7-0 ao Belenenses SAD, no Jamor, num jogo que acabou a meio por inferioridade numérica dos 'azuis'.

Os 5.999 golos não são, porém, uma contabilidade 'pacífica', por culpa de um golo que o Benfica marcou em 1986/87, em Braga (1-1), na 30.ª e última ronda do respetivo campeonato, e foi, depois, 'anulado' pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Tendo em conta a invasão do relvado por parte dos adeptos, que não deixaram o jogo terminar, a FPF aplicou, posteriormente, derrota por 3-0 às duas equipas no respetivo encontro.

Ainda assim, várias publicações continuam a 'validar' o tento de Carlos Manuel, aos 23 minutos, e, desta forma, já consideram que o Benfica tem 6.000 golos, tento atribuído a 'honra' ao espanhol Grimaldo, no embate da ronda 17.

A polémica já vem de trás, de 02 de novembro de 2008, dia em que o Benfica chegou ao golo 5.000, num triunfo por 2-1 no terreno do Vitória de Guimarães.

O central brasileiro Sidnei apontou esse tento 'redondo', aos 18 minutos, de cabeça, após livre do malogrado espanhol José Antonio Reyes, mas, quem valida o tento de 1986/87, atribuiu esse registo ao hondurenho David Suazo, que faturou aos 15.

O golo 5.000 da formação 'encarnada' surgiu quase 17 anos depois do golo 4.000, apontado em 07 de dezembro de 1991, à 14.ª jornada do 'nacional' 1991/92, autoria do médio russo Vassili Kulkov, aos 57 minutos, quando fez o 2-0 no 3-0 ao Beira-Mar.

José Rosário (1949/50) foi o autor do golo 1.000, Yaúca (1963/64) apontou o tento 2.000 e Vítor Martins (1976/77) foi o autor do golo 3.000, numa contabilidade iniciada por Alfredo Valadas, em 20 de janeiro de 1935, face ao Vitória de Setúbal.

Na tabela dos melhores ataques da história do campeonato, que se joga desde 1934/35, o Benfica soma mais 487 golos do que FC Porto (5.512) e mais 608 face ao Sporting (5.391).

- Os golos do Benfica no campeonato: Época Jogos Golos Média Total 21/22 17 49 2,88 5999 20/21 34 69 2,03 5950 19/20 34 71 2,09 5881 18/19 34 103 3,03 5810 17/18 34 80 2,35 5707 16/17 34 72 2,12 5627 15/16 34 88 2,59 5555 14/15 34 86 2,53 5467 13/14 30 58 1,93 5381 12/13 30 77 2,57 5323 11/12 30 66 2,20 5246 10/11 30 61 2,03 5180 09/10 30 78 2,60 5119 08/09 30 54 1,80 5041 07/08 30 45 1,50 4987 06/07 30 55 1,83 4942 05/06 34 51 1,50 4887 04/05 34 51 1,50 4836 03/04 34 62 1,82 4785 02/03 34 74 2,18 4723 01/02 34 66 1,94 4649 00/01 34 54 1,59 4583 99/00 34 58 1,71 4529 98/99 34 71 2,09 4471 97/98 34 62 1,82 4400 96/97 34 49 1,44 4338 95/96 34 57 1,68 4289 94/95 34 60 1,76 4232 (a) 93/94 34 73 2,15 4172 92/93 34 60 1,76 4099 91/92 34 62 1,82 4039 90/91 38 89 2,34 3977 89/90 34 76 2,24 3888 88/89 38 60 1,58 3812 87/88 38 59 1,55 3752 86/87 30 50 1,67 3693 (b) 85/86 30 54 1,80 3643 84/85 30 65 2,17 3589 83/84 30 86 2,87 3524 82/83 30 67 2,23 3438 81/82 30 60 2,00 3371 80/81 30 72 2,40 3311 79/80 30 79 2,63 3239 78/79 30 75 2,50 3160 77/78 30 56 1,87 3085 76/77 30 67 2,23 3029 75/76 30 94 3,13 2962 74/75 30 62 2,07 2868 73/74 30 68 2,27 2806 72/73 30 101 3,37 2738 71/72 30 81 2,70 2637 70/71 26 62 2,38 2556 69/70 26 58 2,23 2494 68/69 26 49 1,88 2436 67/68 26 75 2,88 2387 66/67 26 64 2,46 2312 65/66 26 73 2,81 2248 64/65 26 88 3,38 2175 63/64 26 103 3,96 2087 62/63 26 81 3,12 1984 61/62 26 69 2,65 1903 60/61 26 92 3,54 1834 59/60 26 75 2,88 1742 58/59 26 78 3,00 1667 57/58 26 59 2,27 1589 56/57 26 75 2,88 1530 55/56 26 76 2,92 1455 54/55 26 61 2,35 1379 53/54 26 62 2,38 1318 52/53 26 75 2,88 1256 51/52 26 76 2,92 1181 50/51 26 81 3,12 1105 49/50 26 86 3,31 1024 48/49 26 72 2,77 938 47/48 26 84 3,23 866 46/47 26 99 3,81 782 45/46 22 82 3,73 683 44/45 18 79 4,39 601 43/44 18 57 3,17 522 42/43 18 74 4,11 465 41/42 22 74 3,36 391 40/41 14 39 2,79 317 39/40 18 58 3,22 278 38/39 14 44 3,14 220 37/38 14 34 2,43 176 36/37 14 57 4,07 142 35/36 14 44 3,14 85 34/35 14 41 2,93 41 a) O Benfica perdeu 2-1 em casa frente ao Sporting, mas, devido a um alegado erro técnico do árbitro (Jorge Coroado), a FPF mandou repetir o jogo, que os 'encarnados' venceram por 2-0, no Restelo. Posteriormente, a FIFA anulou o jogo de repetição e validou o primeiro resultado. b) O Benfica empatou 1-1 em Braga, na última jornada, mas, devido a uma invasão de campo, as duas equipas foram punidas com derrota por 3-0 pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O total de golos dos 'encarnados' em 1986/87 passou, assim, de 51 para 50. - Golos 'redondos' do Benfica no campeonato: N.º Época Data Marcador Adversário ---------------------------------------------------------------------------------------------- 5000 08/09 02/11/08 Sidnei Júnior Vitória de Guimarães (F), 2-1 4000 91/92 07/12/91 Vassili Kulkov Beira-Mar (C), 3-0 3000 76/77 13/02/77 Vítor Martins Estoril Praia (C), 6-1 2000 63/64 17/11/64 António Fernandes 'Yauca' Barreirense (F), 4-2 1000 49/50 05/03/50 José Rosário Vitória de Guimarães (F), 5-3 500 43/44 06/02/44 Joaquim Teixeira Salgueiros (C), 6-1 100 36/37 24/01/37 Alfredo Valadas Leixões (C), 10-2 1 34/35 20/01/35 Alfredo Valadas Vitória de Setúbal (C), 3-1

PFO // JP

Lusa/Fim