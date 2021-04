No primeiro jogo depois da derrota frente ao Paris Saint-Germain (PSG), na primeira mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões, por 3-2, o Bayern Munique sentiu dificuldades em impor o seu favoritismo e só conseguiu chegar à vantagem no marcador aos 68 minutos, por intermédio do jovem médio alemão Jamal Musiala.

Mas o ponta de lança dinamarquês Marcus Ingvartsen deu o empate aos visitantes, aos 86 minutos, e, com o empate, o Bayern, no qual o jovem médio português Tiago Dantas fez a sua primeira partida a titular, continua em primeiro, com 65 pontos, mas vê o mais direto perseguidor, o Leipzig, aproximar-se, enquanto o Union Berlim segue no sétimo lugar da 'Bundesliga', com 40 pontos.

Na deslocação ao terreno do Werder Bremen, o Leipzig ganhou por 4-1, tendo entrado demolidor na partida, chegando ao intervalo a vencer por 3-0: o médio espanhol Dani Olmo abriu a contagem, aos 23 minutos, e o atacante norueguês Alexander Sorloth 'bisou', aos 32 e 41.

No reatamento, os anfitriões ainda marcaram por intermédio do extremo kosovar Milot Rashica (61), mas, apenas dois minutos depois, o centrocampista austríaco Marcel Sabitzer fixou o resultado final e deu os três pontos ao Leipzig, segundo classificado, que tem agora 60 pontos e está a cinco do líder Bayern Munique. Por seu turno, o Werder Bremen é o 13.º classificado, com 30 pontos.

O Leipzig beneficiou ainda da derrota do Wolfsburgo (54 pontos), terceiro classificado da 'Bundesliga', na deslocação ao campo do Eintracht Frankfurt, de André Silva, quarto classificado (53 pontos), num encontro com 'chuva de golos'.

Daichi Kamada (08), Luka Jovic (27), após assistência de André Silva, que marcou aos 54, e Erik Durm (61), fizeram os golos do clube de Frankfurt, enquanto Ridle Baku (06) e Wout Werghosrt (46) marcaram para o Wolfsburgo, que ainda beneficiou de um autogolo de Tuta.

O internacional português André Silva (formado no FC Porto) atravessa um grande momento de forma e conta já com 23 golos e sete assistências na Liga alemã, em 26 jogos em que participou.

Já o confronto entre o Hertha Berlim (14.º, com 26 pontos) e o Borussia Mönchengladbach (oitavo, com 40) terminou empatado (2-2), com golos de Santiago Ascacibar (23) e Jhon Córdoba (49) para a turma da capital, e de Alassane Pléa (27) e Lars Stindl (38) para os visitantes.

DN // VR

Lusa/fim