Com vasta experiência em contextos adversos, o técnico escocês assumiu que, a três rondas do fim do campeonato, a deslocação de segunda-feira ao terreno de um adversário com quem luta diretamente pela permanência será "como uma final".

"Estamos como o foco e o trabalho a 100%. Se não formos bem-sucedidos, não somos. Mas, não quero que os jogadores entrem com medo de perder. Quero que queiram ganhar, há uma grande diferença. 'A única coisa que devemos temer é o medo em si mesmo', dizia Roosevelt [Franklin Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos]. Se o conseguirmos evitar, aí entra o plano de jogo, que será importante", destacou, na antevisão à partida.

A vitória do Farense diante do Famalicão (2-1), na presente jornada, dificultou as hipóteses do conjunto do Bessa na busca pela posição do 'play-off' de despromoção (16.ª), que evita a relegação direta, ocupada pelo AVS, com os mesmos 24 pontos dos algarvios e mais três do que as 'panteras'.

O treinador boavisteiro considera, portanto, que a importância do jogo para ambas as equipas pode levar a incidências imprevisíveis, com vários cenários possíveis, o que afeta a preparação.

"Eles estão na mesma situação em que nós estamos e ambos sabemos o quão importante este jogo é. O contexto pode ditar o quão confortáveis as equipas se vão sentir. Por exemplo, se marcarmos um golo no início, o AVS vai ficar muito nervoso. Aconteceu-nos sofrer logo contra o Sporting, e isso mudou logo o jogo inteiro. Pode ser um jogo aberto ou fechado, temos de nos preparar para tudo", ilustrou.

Com duas vitórias forasteiras consecutivas, resultados superiores aos conseguidos dentro de portas, Baxter deixou uma palavra de apreço aos adeptos, aos quais garantiu o máximo compromisso.

"O mais importante que podemos prometer é que vamos dar tudo. Acredito realmente que os jogadores darão o máximo, porque falo com eles sobre os nossos adeptos. São fantásticos, faremos tudo por eles. Já tive em clubes onde nos 'matavam' se perdíamos um jogo em casa", garantiu.

No encerramento da 32.ª ronda da I Liga, o Boavista, 18.º e último classificado, com 21 pontos, desloca-se ao Estádio do Clube Desportivo das Aves para defrontar o AVS, com 24, a partir das 20:15 de segunda-feira, com arbitragem a cargo de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

