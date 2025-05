Ante uns 'reds' que já festejaram o título de campeão inglês, aproveitaram os 'blues', com exibição segura em que o português Pedro Neto 'brilhou', com um cruzamento rasteiro, aos três minutos, que encontrou o argentino ex-Benfica Enzo Fernández para o primeiro do encontro.

Um autogolo de Quansah, aos 56, ampliou a vantagem dos londrinos, mas Van Dijk marcou aos 85 e aumentou a incerteza no resultado, numa altura em que Diogo Jota, apagado, já havia sido substituído no Liverpool.

Aos 90+, Cole Palmer converteu uma grande penalidade e pôs fim a um jejum de 18 jogos sem marcar, chegando ao 15.º golo na temporada.

Esta foi a terceira derrota no campeonato para o conjunto de Arne Slot, que se mantém com 82 pontos a três jornadas do fim, enquanto o Chelsea 'engatou' a terceira vitória seguida e é quinto, com 63, tendo aproveitado o empate do quarto classificado Newcastle para os igualar, ultrapassando ainda o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, ainda que estes tenham um jogo a menos.

Na corrida à Liga dos Campeões, o Arsenal é segundo, com 67 pontos e apenas uma vitória nos últimos cinco encontros, seguindo-se o Manchester City, com 64.

O Chelsea joga, ainda, a segunda mão das 'meias' da Liga Conferência daqui a quatro dias, ante o Djurgarden, que bateu fora por 4-1.

Antes, o Manchester United, de Ruben Amorim, fez poupanças no 'onze' habitual, a pensar na segunda mão das meias-finais da Liga Europa, com o Athletic Bilbau, e perdeu por 4-3 na visita ao Brentford, seguindo em 15.º lugar à 35.ª jornada da Premier League.

Com somente dois pontos conquistados nos últimos 18 possíveis, o Manchester United é 15.º, com 39 pontos, enquanto o Brentford é nono, com 52, após jogo sem portugueses em campo.

Na corrida à Liga dos Campeões, o Newcastle ainda conseguiu resgatar um ponto no reduto do Brighton, com um penálti convertido pelo sueco Alexander Isak, aos 89 minutos, depois do gambiano Yankuba Minteh ter adiantado os anfitriões, aos 28.

Com o tropeção, o Newcastle caiu para quarto, por troca com o Manchester City, que tinha interrompido uma série de seis triunfos consecutivos do Wolverhampton de Vítor Pereira, impondo-se por 1-0, e foi alcançado pelo Chelsea.

West Ham e Tottenham, as duas primeiras equipas acima da linha de água, mas já com a permanência garantida, empataram 1-1.

Na segunda-feira, o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, visita o Crystal Palace em busca de seguir vivo na luta pelos lugares de acesso à 'Champions'.

