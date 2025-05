Fenerbahçe perde com Besiktas e Mourinho despede-se do título turco

Redação, 04 mai 2025 (Lusa) -- José Mourinho, ao comando do Fenerbahçe, ficou hoje praticamente afastado do título turco de futebol, deixando o Galatasaray a um passo do 'tri', após receber e perder com o Besiktas (1-0), com um golo de Gedson Fernandes.