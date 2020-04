Em janeiro, o avançado luso-angolano agarrou a oportunidade lançada pelo seu antigo técnico no Tourizense, Bernardo Tavares, no Campeonato de Portugal, e rumou à I-League para a sua segunda experiência 'fora de portas', depois de uma passagem por Angola, onde foi encontrar um campeonato acima das expectativas.

"Tinha uma ideia errada sobre o futebol na Índia. Tínhamos muitos jogadores com grande qualidade, um bom plantel, com alguns estrangeiros, como é normal. Em relação às outras equipas, gostei muito da maior parte delas", assumiu o antigo jogador do Lusitano de Évora.