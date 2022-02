A equipa catalã foi a primeira a marcar, logo aos três minutos, por Tonny Vilhena, médios dos Países Baixos, mas a reação dos bascos foi imediata e o empate estava restabelecido aos cinco, pelo médio Oihan Sancet, após assistência do veterano Raul García.

O golo que daria os três pontos ao Athletic Bilbau foi marcado aos 16 minutos, pelo central Iñigo Martínez, a corresponder com uma cabeçada para o canto inferior direito da baliza do Espanyol a um cruzamento perfeito de Dani Vivian.

Com este triunfo, a equipa basca subiu ao oitavo lugar, com 34 pontos, aproximando-se dos lugares de acesso às provas europeias, enquanto o Espanyol segue em 13º lugar, com 27 pontos.

O Real Madrid lidera destacado com 53 pontos (23 jogos), seguido do Sevilha, com 47 (23), do Betis, com 40 (23), do FC Barcelona, com 38 (22), do Atlético Madrid, com 36 (22), do Villarreal, com 35 (23) e da Real Sociedad, com 35 (22).

JEC // AMG

Lusa/Fim