Embora nenhuma das tenistas tenha jogado na semana passada, Sabalenka surge hoje na primeira posição do ranking WTA, um lugar que já tinha ocupado durante sete semanas a partir de 11 de setembro de 2023.

Aos 26 anos, a vigente bicampeã do Open da Austrália e vencedora do último Open dos Estados Unidos interrompe o 'reinado' de Swiatek, superando a polaca por apenas 41 pontos graças aos 'acertos' do calendário.

Swiatek ocupava a liderança da hierarquia feminina precisamente desde que destronou a agora nova número um mundial em 06 de novembro do ano passado.

Ao contrário do ranking feminino, os primeiros lugares do masculino não sofreram alterações, com o italiano Jannik Sinner confortavelmente na liderança, seguido do espanhol Carlos Alcaraz e do alemão Alexander Zverev, respetivamente segundo e terceiro.

Entre os portugueses, Nuno Borges, que hoje regressa à competição após um mês e meio de paragem por lesão -- vai defrontar o russo Andrey Rublev (sétimo) na primeira ronda do torneio de Basileia -, desceu um lugar, para 33.º.

Já Jaime Faria continua a sua progressão no ranking, figurando hoje na melhor posição da carreira - o 144.º lugar -, enquanto Henrique Rocha perdeu oito postos e é 170.º.

Na variante de pares, Francisco Cabral, o único luso no top 100 mundial, desceu uma posição e é agora 83.º.

AMG // JP

Lusa/Fim