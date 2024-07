Foi uma competição renhida, em que tanto homem quanto máquina mostraram quanto valem. Mas no fim dos 51 jogos do Campeonato Europeu, que Espanha venceu (2-1) adiando uma vez mais o regresso da taça à Inglaterra, a inteligência humana prevaleceu.

Após 30 empates e nove jogos em que o Sapozilla (alimentado por Inteligência Artificial, no ChatGPT) saiu por cima na previsão dos embates, o Tovarminator, revelou-se superior. Rui Miguel Tovar conseguiu 12 vitórias e leva o troféu para o mais competente adivinhador de resultados no Euro 2024, com mais de dez pontos de diferença sobre o rival.

Por quatro vezes, Rui Miguel "Tovarminator" Tovar acertou em cheio nos resultados dos jogos — Bélgica 2-0 Roménia, Espanha 2-1 Alemanha, Países Baixos 2-1 Turquia, Espanha 2-1 França —, enquanto a IA Sapozilla só o conseguiu metade das vezes: no Eslováquia 1-2 Ucrânia e no França 1-1 Polónia e no Inglaterra 2-1 Eslováquia. E se a maioria dos jogos das jornadas iniciais deu empate entre os dois, quanto mais o Euro 2024 avançava mais o Tovarminator parecia saber melhor quanto valem os imprevistos e os estados de alma nos jogos, somando mais palpites certeiros do que o Sapozilla a partir dos quartos-de-final.

Veja aqui como evoluíram as previsões do homem e da máquina e recorde os argumentos do Tovarminator e do Sapozilla na página do desafio. E abaixo a representação do confronto entre homem e máquina.

Não perca nos próximos dias as reações dos dois contendentes, em entrevista ao SAPO.