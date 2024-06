É a pergunta para 1 milhão: quem vai vencer o Euro 2024? Mas até ficar só um, há muito campeonato para jogar e previsões para todos os gostos. Numa iniciativa inédita, o SAPO põe em confronto homem e máquina para determinar quem consegue melhor antecipar os resultados dos jogos que se vão fazendo neste Euro.

Com créditos mais que firmados no futebol e no estilo carregado de humor e conhecimento enciclopédico do desporto-rei, a que se dedica desde 1995 e que lhe valeu um lugar entre os melhores jornalistas e comentadores, Rui Miguel Tovar vai fazendo as suas apostas. Do outro lado da barricada, a Inteligência Artificial do SAPO, criada com o Chat GPT-4o e capaz de processar dados à velocidade da luz, vai mostrando o que vale com base no histórico e nas estatísticas de cada seleção e respetivos jogadores. Mas nisto da bola a sorte e o alinhamento cósmico também vão contando. Quem sairá vencedor neste embate do Euro 2024?

Até 14 de julho, há muito campeonato para andar e um total de 51 jogos em que Tovarminator e Sapozilla se confrontam, deixando aqui os seus palpites jogo a jogo, até ao embate final. Quem vai vencer este desafio?