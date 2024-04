Em conferência de imprensa, o líder dos minhotos acusou Artur Jorge de ter reunido "à revelia do clube" para acertar o contrato com os brasileiros do Botafogo, "criando todas as condições internas, mesmo com o próprio grupo, para não poder continuar".

António Salvador revelou ter sabido, com "enorme surpresa, por via indireta e sem qualquer solicitação" que, no dia 25 de março, Artur Jorge jantou, em Matosinhos, com o presidente do clube do Rio de Janeiro, John Textor, "tendo chegado a um princípio de acordo para a sua transferência imediata".

"Tornou-se claro para mim e para todos, no seio do plantel e da estrutura do Sporting de Braga, que a posição de liderança que um treinador deve assumir num clube desta dimensão e desta responsabilidade se encontrava irremediavelmente comprometida, ameaçando o sucesso da temporada em curso e a visão de médio e longo prazo que sempre nos orientou", referiu.

Perante "os importantes objetivos" que a época ainda reserva aos bracarenses, Salvador confessou "que não esperava que o treinador colocasse em causa o comando e o exemplo que sempre exerceu perante o grupo".

Na mesma conferência de imprensa, António Salvador anunciou Daniel Sousa, atualmente a treinar o Arouca, próximo adversário dos bracarenses, como técnico da equipa nas próximas duas temporadas, e Rui Duarte, que orientava os sub-23 dos 'arsenalistas', como solução transitória até ao fim da presente época.

Pedro Costa, Rúben Teles e Frederico Carmo (treinadores-adjuntos), Rafael Pessoa (preparador físico) e Eduardo Carvalho e Orlando Silva, que transitam da anterior equipa técnica, como treinadores de guarda-redes, constituem o resto da equipa técnica de Rui Duarte.

GYS // AJO

Lusa/Fim.