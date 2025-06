O primeiro terminal de Cabo Verde permitirá melhorar as condições de receção dos cruzeiros e começou a ser construído em 2022 por um consórcio luso-cabo-verdiano constituído pelas empresas Mota-Engil e Empreitel Figueiredo.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, tem apontado a infraestrutura como um reforço da posição já assumida pela ilha de São Vicente "no segmento do turismo de cruzeiros", permitindo receber mais escalas e embarcações maiores -- além das instalações para turistas, já que dispõe de um cais de 400 metros, por 20 de largura.

"Estou certo de que a [vizinha] ilha de Santo Antão também sairá a ganhar com este investimento do Governo de Cabo Verde", referiu o líder do Governo durante uma visita às obras do terminal, em 2024.

O espaço permite receber dois cruzeiros em simultâneo e até 6.000 passageiros, estando preparado para ter alfândega, zonas de trânsito, segurança e controlo de fronteira, juntamente com espaços públicos que permitirão dar palco a eventos do quotidiano da cidade do Mindelo.

O projeto tem assinatura do arquiteto português Luís Pedro Silva.

O setor dos cruzeiros tem crescido e, na temporada 2023/24, os portos de Cabo Verde receberam 220 navios e perto de 91 mil passageiros, "tendo o Porto Grande (Mindelo) recebido o maior número de escalas", referiu a Enapor, passando, por isso, a beneficiar de um terminal de raiz.

A obra do terminal foi adjudicada por cerca de 26 milhões de euros, cofinanciada pelo Fundo ORIO, dos Países Baixos, e pelo Fundo OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) para o Desenvolvimento Internacional.

O investimento foi também incluído no pacote Global Gateway da União Europeia em Cabo Verde, anunciado em setembro de 2024, com aplicação de 300 milhões de euros prevista para os próximos anos.

O turismo é o motor da economia cabo-verdiana e o Governo está a procurar diversificar a oferta.

Historicamente, o segmento de sol e praia concentra a maioria dos turistas (1,2 milhões de hóspedes em 2024) nos "resorts" de duas ilhas, Sal e Boa Vista.

LFO // MCL

Lusa/Fim