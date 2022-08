Morgado cumpriu os 102,3 quilómetros entre Caleruega e Padrosa de Duero em 2:25.11 horas, batendo num 'sprint' disputado por cinco ciclistas os norte-americanos Aj August, segundo, e Artem Shmidt, terceiro.

O ciclista português, campeão nacional júnior de fundo e contrarrelógio, continua em boa forma no calendário internacional, no qual foi segundo no Troféu Centre Morbihan, na Corrida da Paz e na Gipuzkoa Klasikoa, tendo sido quarto na Volta ao Pays de Vaud.

Além de Morgado, a Bairrada lidera a classificação por equipas, estando representada na prova também por Daniel Lima, Gonçalo Tavares, Francisco Cordeiro, Miguel Batista e Tiago Belchior.

No sábado, a segunda de três etapas liga Langa de Duero a San Esteban de Gormaz em 94 quilómetros ondulados.

SIF // MO

Lusa/fim