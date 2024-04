"A Udinese tem o prazer de receber o campeão mundial e vencedor da Bola de Ouro de 2006, que liderará a equipa até o final da temporada. Ele assinou contrato até 30 de junho de 2024", especificou o clube, através do seu site oficial.

Ao somar apenas um ponto nos últimos quatro jogos na Liga italiana, a Udinese está em zona complicada na classificação, já que é 17.ª, com os mesmos 28 pontos do Frosinone, 18.º e antepenúltimo, em posição de descida de divisão.

"Não há necessidade de recordar as façanhas em campo de um dos maiores jogadores da história do futebol italiano. Cannavaro é um treinador jovem e preparado, com estatuto internacional e que já teve a oportunidade de provar as suas capacidades no estrangeiro", elogia a formação de Udine, nordeste de Itália, perto da Eslovénia.

Cannavaro, de 50 anos, iniciou a carreira de treinador na China, onde treinou o Guangzhou Evergrade, por duas vezes, o Tianjin Tianhai e a seleção daquele país, tendo ainda passado uma época nos sauditas do Al Nassr, equipa atualmente orientada por Luís Castro e em que jogam os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e Otávio.

Na temporada passada, teve a primeira experiência ao comando de uma equipa italiana, no caso o Benevento, da Serie B.

Enquanto futebolista, Cannavaro foi campeão do mundo pela Itália, no Mundial2006, numa carreira em que jogou mais de 800 jogos por Nápoles, Parma, Inter Milão, Juventus, Real Madrid, Al Ahli e 'squadra azzurra'.

O antigo central, eleito melhor jogador do mundo em 2006, terá o irmão Paolo Cannavaro como um dos seus adjuntos na Udinese.

