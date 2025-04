"É uma equipa que tem vindo a fazer as coisas muito bem. São dinâmicos a atacar, usam bem os corredores com os extremos e os laterais, e cruzam com qualidade. Temos de estar atentos quando a bola entra na área porque podem causar-nos dano. Depois, temos de tentar fazer o nosso jogo, com posse de bola, a controlar. Jogamos em casa, temos de tentar evitar transições e fazer golos", analisou Martín Anselmi na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

Questionado sobre o estado físico de Samu, que foi suplente na última partida frente ao Casa Pia, o técnico portista confirmou que o médio estará disponível, embora ainda com algumas reservas.

"Foi uma semana especial porque preferimos preservá-lo nos primeiros dias para ver como evoluía a lesão. No final da semana treinou com normalidade, vai estar disponível para jogar, não sei ainda se a 100 por cento. Mas sim, estará disponível", revelou.

O treinador argentino aproveitou também para relativizar a influência dos resultados na preparação e espírito da equipa, após o triunfo por 1-0 frente ao Casa Pia, que sucedeu à derrota com o Benfica (4-1).

"Os resultados são temporais. Em cada jogo há um resultado, em cada ação há uma consequência. Um desportista de elite não pode condicionar o seu trabalho diário aos resultados. Ganha-se, perde-se ou empata-se, mas trabalha-se sempre no máximo. É essa a filosofia que quero construir aqui: treinar sempre no máximo", sublinhou.

Martín Anselmi confirmou ainda que William Gomes não será opção para o encontro com o Famalicão.

Sobre Rodrigo Mora, jovem talento que tem estado em destaque nos últimos meses, o técnico dos 'dragões' elogiou a maturidade com que o jogador, de 17 anos, tem lidado com o mediatismo.

"O ruído neste mundo é inevitável, mas há quem saiba lidar melhor com isso. No caso do Rodrigo, não vejo que o esteja a afetar. Ele mantém o equilíbrio e o foco no trabalho. Quanto mais se trabalha, mais ruído se gera, mas isso faz parte", disse.

Anselmi também fez questão de destacar o mérito do próprio jogador no seu processo de crescimento.

"Vejo mais mérito nele do que nosso. Quer ter contacto constante com a bola, quer estar em várias posições. No último jogo, sabíamos que tinha de jogar nas costas dos médios, com paciência, para poder receber. Ele tem frescura, criatividade... isso é tudo dele. O que peço é compromisso coletivo, e vejo isso nele e em todos", referiu ainda.

Por fim, confrontado com a ideia de que jogar no Dragão poderia estar a condicionar o desempenho da equipa, o treinador dos 'dragões' desvalorizou esse cenário e reforçou a ligação emocional com o estádio.

"Jogar em casa dá-me sensações distintas. Desde chegar ao Dragão, a estar com a nossa gente, à emoção que se vive. Prefiro jogar sempre em casa, e os jogadores também. Mas lá dentro são 11 contra 11. Independentemente do local, temos a responsabilidade de transmitir algo enquanto equipa", concluiu.

O FC Porto, em quarto lugar, com 59 pontos, recebe esta sexta-feira, às 18:00, no Estádio do Dragão, o Famalicão, sétimo classificado, com 43, em jogo a contar para a 30.ª jornada da I Liga.

JYA // AO

Lusa/fim