Topic, de 19 anos, conquistou a medalha de prata nos Europeus Roma2024 e bronze em Munique2022, atrás da ucraniana recordista mundial Yaroslava Mahuchikh.

"No fim de contas, não tinha de ser agora. Volto em breve. Não estarei longe", escreveu Topic na sua página oficial no Instagram, como legenda a uma fotografia com o seu pé numa bota imobilizadora.

A croata, filha do antigos atletas olímpicos Dragutin Topic e Biljana Topic, tinha avançado para a final com 1,92 metros, numa qualificação liderada por Mahuchikh, pela australiana Eleanor Paterson e pela alemã Christina Honsel, com 1,95.

