André Silva bisa em Salzburgo e Eintracht sela apuramento para 'oitavos' da Liga Europa

Um 'bis' do internacional português André Silva ajudou hoje o Eintracht Frankfurt a confirmar o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa de futebol, apesar do empate (2-2) em casa do Salzburgo.

