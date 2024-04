"Eu não senti euforia nenhuma. Trabalhámos bem, muito calmos, muito tranquilos. Nós sabemos a envolvência de tudo à volta desta equipa. As pessoas acreditam cada vez mais [na conquista do título], mas há muito a fazer. Eu não senti euforia nenhuma", comentou o treinador, em Alcochete, na antevisão da visita ao Gil Vicente.

Questionado sobre o momento de 'apoteose' vivido após o triunfo sobre os 'encarnados', que o levou, assumiu, a falar à equipa logo após o final do encontro, o técnico admitiu que ficou "um bocadinho desconfortável", mas frisou que a preparação da viagem a Barcelos, na sexta-feira, foi feita "de forma normal".

"Trabalharam bem, prepararam-se bem, senti que toda a gente quer jogar, e isso é importante, toda a gente [está] preparada, mas eles têm noção da dificuldade dos jogos que vêm aí. Não senti diferença para as outras semanas", vincou.

Os 'leões' têm duas deslocações consecutivas ao Minho, uma vez que, na terça-feira, visitam também o Famalicão, em partida em atraso da 20.ª jornada, mas Amorim vincou que a única coisa que os deixa "um bocadinho mais ansiosos é não saber como é que o Gil Vicente vai jogar", uma vez que o treinador Vítor Campelos deixou o clube após o último encontro.

"Nós não sabemos, preparámos tudo. Agora, se estivermos bem na nossa forma de jogar, vamos passar mais tempo com a bola, portanto focámos muito nisso e em podermos implementar o nosso jogo. Mas eu diria que a preparação foi diferente porque não sabemos bem com o que contar", admitiu.

Sobre a equipa que vai levar a Barcelos, revelou que, para além do guarda-redes Adán, "está tudo apto", mas existe "uma dúvida" em relação a um jogador, que recusou adiantar, que sentiu "uma dor" no treino que a equipa médica do clube ainda irá "avaliar".

O Sporting visita o Gil Vicente na sexta-feira, em partida a contar para a 29.ª jornada da I Liga de futebol, com início previsto para as 20:15, no Estádio Cidade de Barcelos, e arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.

A equipa orientada por Rúben Amorim lidera o campeonato com 71 pontos, mais quatro do que o Benfica, após vencer os 'encarnados' por 2-1 na jornada anterior, e tem menos um jogo disputado, em Famalicão, relativo à 20.ª jornada da competição.

