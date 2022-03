A figura da partida acabou por ser o avançado espanhol Álvaro Morata, pela exibição que efetuou e pelo único golo da partida, aos 21 minutos, na sequência de uma assistência do médio Manuel Locatelli.

Nos outros jogos já disputados hoje, registaram-se dois nulos, no Génova-Empoli e no Bolonha-Torino, um empate a um golo no Fiorentina-Verona e uma vitória concludente do Sassuolo em Veneza, por 4-1.

Em Florença, o polaco Krzysztof Piatek adiantou os locais, aos 10 minutos, mas, outros 10 volvidos, o Verona chegou ao empate, num penálti convertido por Gianluca Caprari, com o resultado a não sofreu mais alterações até final.

O jogo mais desequilibrado do dia aconteceu em Veneza, onde o Sassuolo marcou quatro golos, três de penálti, dois apontados por Domenico Berardi (17 e 71) e um por Gianluca Scamacca (29).

O marcador foi inaugurado logo aos dois minutos, por Giacomo Raspadori, enquanto o francês Thomas Henry apontou o tento de honra dos locais, aos 34, fazendo então o 1-3.

A Serie A é liderada pelo Inter Milão, com 58 pontos (27 jogos), seguido do Nápoles, com 57 (27), do AC Milan, com 57 (27), da Juventus, com 53 (28), da Roma, de José Mourinho, com 47 (28) e da Atalanta, com 47 (27).

No jogo de maior cartaz da jornada, importante na corrida para o título, o Nápoles recebe hoje o AC Milan, no estádio de San Paolo, a partir das 19:45 (hora portuguesa).

