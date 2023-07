O jogador, de 21 anos, assinou por cinco épocas pelo novo clube.

Depois de fazer grande parte da formação no Benfica, o central mudou-se para Famalicão em 2020/21, para a equipa sub-23. Na época seguinte passou para a primeira equipa e, em 2022/23, assumiu um papel preponderante no grupo, sendo o autor de quatro golos e duas assistências em 36 jogos.

Penetra recorreu às redes sociais para se despedir do Famalicão numa mensagem de gratidão.

"Chegou a hora de abraçar um novo projeto. Levo no coração a cidade, que me acolheu tão bem, e o clube, que apostou em mim e me deu a oportunidade de jogar na I Liga. Estou muito grato ao presidente, à equipa técnica, aos adeptos e a todos os meus companheiros de equipa, sem os quais não teria sido possível chegar até aqui, depois de uma época feliz e bem-sucedida", escreveu.

