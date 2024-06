Zverev, quarto jogador do ranking mundial e que disputou as meias-finais deste torneio de terra batida pela quarta vez consecutiva, superou o sétimo da hierarquia em quatro parciais, tendo perdido o primeiro por 6-2, mas depois virou o encontro com parciais de 6-2, 6-4 e 6-2, em duas horas e 35 minutos.

O germânico vai defrontar agora na final, marcada para domingo, o espanhol Carlos Alcaraz, terceiro do mundo, que hoje derrotou o italiano Jannik Sinner, segundo do ranking, em cinco sets, por 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 e 6-3, em quatro horas e 12 minutos.

