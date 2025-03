Após o 0-0 da primeira mão dos oitavos de final, a equipa de Stefano Pioli era francamente favorita e justificou o estatuto, pelo que segue para a fase final, que vai decorrer em Riade entre 25 de abril e 04 de maio.

Cristiano Ronaldo, aos 27 minutos, marcou de grande penalidade e aproximou-se um pouco mais da ambicionada meta do golo 1.000. O penálti nasceu de uma falta sobre Sadio Mané.

A figura do jogo no Al-Awwal Park foi, no entanto, o colombiano Jhon Durán, autor dos dois outros golos do Al Nassr, aos nove e 84 minutos.

A jogar toda a segunda parte em inferioridade numérica, por expulsão de Ahmadi, o Esteghlal até se pode dar por satisfeito por não concluir o jogo a sofrer uma goleada pesada.

CR7 foi o único português em jogo, já que Otávio continua indisponível por lesão, a exemplo do central Aymeric Laporte.

Na final-8 também está o Al Sadd, do Qatar, que afastou o Al Wasl, dos Emirados, com vitória por 3-1, hoje, após 1-1 na primeira mão. Os outros seis jogos disputam-se na terça-feira e quarta-feira.

FB // VR

Lusa/fim