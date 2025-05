Em 90 embates, os 'encarnados' ganharam 24 vezes por dois ou mais golos, o que precisam para selar o 39.º título no dérbi da 33.ª jornada da edição 2024/25, enquanto os 'leões' somam 16 triunfos, necessitando de um 17.º para garantirem o 'bis'.

Como conseguiu mais 25 triunfos pela margem mínima, o Benfica tem 54,4% de sair do dérbi líder, com três pontos de avanço, campeão ou não, enquanto o Sporting conta 45,6%, pois também tem do seu lado as 25 igualdades.

À luz do histórico na Luz para o campeonato, é mais provável que a decisão seja adiada para a 34.ª e última jornada do que fique tudo resolvido já no dérbi, pois há 55,6% de hipóteses de o Benfica vencer por um golo ou de se registar uma igualdade.

Se a análise for apenas à última década, só os 'leões' poderão chegar ao título, com 20% de possibilidades, face aos triunfos por 3-0 de 2015/16, no regresso de Jorge Jesus à Luz, e por 3-1 em 2021/22, com Ruben Amorim ao 'leme'.

Quanto aos 'encarnados', não vencem por dois golos desde a época 2013/14, quando superaram os 'leões' por 2-0, à 18.ª ronda, com golos argentinos de Nicolás Gaitán, aos 27 minutos, e Enzo Pérez, aos 76.

Na última década, o Benfica somou quatro triunfos, mas todos por um golo de diferença, por 2-1 em 2016/17 e 2019/20, por 4-3 em 2020/21, impedindo o Sporting de ser campeão invicto, e novamente por 2-1 na época passada.

Em 12 de novembro de 2023, à 11.ª jornada da I Liga 2023/24, o Sporting adiantou-se, aos 45 minutos, com um tento do sueco Gyökeres, mas, aos 51, viu as contas complicarem-se, com a expulsão, por acumulação de amarelos, de Gonçalo Inácio.

Contra 10, o Benfica acabou por conseguir uma reviravolta épica, selada com dois golos nos descontos, o primeiro do médio João Neves (90+4 minutos) e o segundo do avançado dinamarquês Casper Tengstedt (90+7).

Quanto às igualdades, registaram-se três a um golo, em 2014/15, 2017/18 e 2018/19, e uma a dois, em 2022/23, com o Sporting a lidera com um autogolo de Bah (27 minutos) e um penálti de Pedro Gonçalves (53) e o Benfica a responder com um 'bis' de Gonçalo Ramos (37 e 64).

No total dos jogos em casa do Benfica para o campeonato, os 'encarnados' somam 49 vitórias e os 'leões' 16, tendo-se registado ainda 25 empates. Em matéria de golos, as 'águias' lideram confortavelmente, com mais 62 (179 contra 117).

O Sporting equilibrou a balança nos primórdios, com oito triunfos, contra 10 do Benfica, e logrou mesmo quatro vitórias num espaço de cinco anos, entre 1949/50 e 1953/54, mas, depois, os 'encarnados' assumiram o controlo.

Em mais de 70 anos, a equipa da Luz só sofreu mais oito derrotas, sendo que, de 1954/55 a 1993/94, ganhou 26 vezes, enquanto o Sporting só venceu duas, em 1965/66 (4-2, com um 'póquer' de Lourenço) e em 1985/86 (2-1), então 'roubando' o título ao Benfica e 'entregando-o' ao FC Porto.

Entre 1994/95 e 2007/08, o conjunto 'leonino' teve o seu melhor período, com apenas três derrotas em 13 jogos, e quatro vitórias (2-1 em 1994/95 e 2002/03 e 3-1 em 2003/04 e 2005/06). Depois, ainda ganhou por 3-0 em 2015/16 e 3-1 em 2021/22.

Em matéria de goleadas, a formação da Luz conta dois triunfos por cinco golos de diferença, por 7-2 em 1945/46, com um 'hat-trick' de Mário Rui, e por 5-0 em 1978/79, com 'bis' de Reinaldo e João Alves.

O Benfica logrou ainda três triunfos por quatro golos: 5-1 em 1936/37, com 'bis' de Espírito Santo, 4-0 em 1958/59, época em que António Mendes e José Águas dividiram os golos, e 5-1 em 1970/71, muito por culpa de um 'hat-trick' de Artur Jorge.

Por seu lado, o Sporting tem como melhores resultados os 4-1 de 1938/39 e 1947/48, sendo que, no segundo jogo, Peyroteo apontou os quatro golos 'leoninos', e os 3-0 de 2015/16.

Em termos individuais, a grande figura é o 'rei' Eusébio, que marcou sempre entre 1962/63 e 1967/68 e também não falhou entre 1970/71 e 1973/74, num total de 16 golos, quatro deles em 1972/73 (4-1).

Benfica e Sporting defrontam-se no sábado, às 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, em encontro da 33.ª jornada da edição 2024/25 da I Liga. Ambos podem ser campeões vencendo, no caso das 'águias' por dois ou mais golos de diferença.

- Os 90 jogos em reduto 'encarnado' para o campeonato: Época Data Jor. Resultado (marcadores) 23/24 12/11/23 11 2-1 (João Neves 90+4, Tengstedt 90+7/ Gyökeres 45) 22/23 15/01/23 16 2-2 (Gonçalo Ramos 37, 64/ Bah 27pb, Pedro Gonçalves 53) 21/22 03/12/21 13 1-3 (Pizzi 90+6/ Pablo Sarabia 08, Paulinho 62, Matheus Nunes 68) 20/21 15/05/21 33 4-3 (Seferovic 12, 49gp, Pizzi 29, Lucas Veríssimo 37/ Pedro Gonçalves 45+1, 77gp, Nuno Santos 62)(z) 19/20 25/07/20 34 2-1 (Seferovic 28, Vinícius 88/ Sporar 69)(z) 18/19 25/08/18 3 1-1 (João Félix 86/ Nani 64gp) 17/18 03/01/18 16 1-1 (Jonas 90gp/ Gelson Martins 19) 16/17 11/12/16 13 2-1 (Salvio 24, Raúl Jiménez 47/ Bas Dost 69) 15/16 25/10/15 8 0-3 (Teo Gutiérrez 09, Slimani 21, Bryan Ruiz 36) 14/15 31/08/14 3 1-1 (Gaitán 12/ Slimani 20) 13/14 11/02/14 18 2-0 (Gaitán 27, Enzo Perez 76) 12/13 21/04/13 26 2-0 (Salvio 36, Lima 75) 11/12 26/11/11 11 1-0 (Javi Garcia 42) 10/11 19/09/10 5 2-0 (Cardozo 13, 50) 09/10 13/04/10 26 2-0 (Cardozo 67, Aimar 78) 08/09 27/09/08 4 2-0 (Reyes 67, Sidnei 72) 07/08 29/09/07 6 0-0 06/07 29/04/07 27 1-1 (Miccoli 24/ Liedson 02) 05/06 28/01/06 20 1-3 (Simão 28gp/ Sá Pinto 65gp, Liedson 74, 83) 04/05 14/05/05 33 1-0 (Luisão 84) 03/04 04/01/04 16 1-3 (Luisão 57/ Rochemback 09gp, Silva 34, Sá Pinto 90+4gp) 02/03 03/05/03 30 1-2 (Sokota 74/ Ricardo Quaresma 10, João Pinto 34) 01/02 15/12/01 15 2-2 (Simão 12gp, Zahovic 55/ Jardel 86gp, 90) - Jogos no século XX: 00/01 03/12/00 13 3-0 (Van Hooijdonk gp, João Tomás 2) 99/00 09/01/00 16 0-0 98/99 30/05/99 34 3-3 (Kandaurov, Poborsky, Nuno Gomes/ Yordanov 2, Rui Jorge) 97/98 27/09/97 5 0-0 96/97 05/04/97 25 1-0 (João Pinto) 95/96 17/02/96 23 0-0 94/95 30/04/95 30 1-2 (Dimas/ Balakov, Yordanov)(y) 93/94 18/12/93 13 2-1 (Yuran, Isaías/ Figo) 92/93 21/03/93 25 1-0 (Paulo Futre) 91/92 09/02/92 21 2-0 (William gp, Pacheco) 90/91 05/05/91 35 1-1 (Isaías/ Litos) 89/90 25/03/90 25 2-1 (Vítor Paneira, Lima/ Silas) 88/89 18/12/88 18 2-0 (Magnusson, Pacheco) 87/88 06/03/88 24 4-1 (Magnusson 2, Rui Águas 2/ Paulinho Cascavel) 86/87 24/05/87 29 2-1 (Chiquinho Carlos, Nunes/ Mário Jorge) 85/86 13/04/86 29 1-2 (Manniche/ Morato, Manuel Fernandes) 84/85 26/05/85 29 3-1 (Nené 2, Diamantino/ Romeu) 83/84 06/05/84 29 1-1 (Chalana/ Kostov) 82/83 29/05/83 29 1-0 (Chalana) 81/82 01/11/81 8 1-1 (Nené/ Oliveira) 80/81 02/05/81 27 1-1 (Nené gp/ Jordão) 79/80 04/11/79 9 3-2 (Reinaldo, Alberto, Nené gp/ Jordão gp, Meneses) 78/79 19/11/78 10 5-0 (Reinaldo 2, Nené, João Alves 2, 1gp) 77/78 12/02/78 16 1-0 (Vítor Baptista) 76/77 30/01/77 16 2-1 (Vítor Martins, Chalana/ Manuel Fernandes) 75/76 28/12/75 14 0-0 74/75 22/12/74 14 1-1 (Móia/ Yazalde) 73/74 02/12/73 11 2-0 (Eusébio 2) 72/73 08/10/72 5 4-1 (Eusébio 4/ Yazalde) 71/72 21/05/72 29 2-1 (Eusébio 2/ Yazalde) 70/71 27/12/70 15 5-1 (Eusébio, Artur Jorge 3, Nené/ José Carlos gp) 69/70 01/03/70 20 1-1 (Jaime Graça/ Nélson) 68/69 02/03/69 21 0-0 67/68 28/04/68 24 1-0 (Eusébio) 66/67 09/10/66 4 3-0 (Eusébio 2, 1gp, José Torres) 65/66 17/10/65 10 2-4 (Eusébio, José Torres/ Lourenço 4) 64/65 18/10/64 2 3-0 (Eusébio, José Torres 2) 63/64 15/03/64 22 2-2 (José Augusto, Eusébio/ Figueiredo, Osvaldo Silva) 62/63 13/01/63 11 4-3 (José Torres 2, Eusébio, Santana/ Pérides, Morais, Geo) 61/62 14/01/62 13 3-3 (Santana, Germano, José Augusto/ Diego, Geo, Hugo) 60/61 27/11/60 9 1-0 (Santana) 59/60 10/04/60 24 4-3 (José Augusto 2, 1gp, Cavém, José Águas/ Seminário, Monteiro, Lúcio) 58/59 14/12/58 12 4-0 (António Mendes 2, José Águas 2) 57/58 02/03/58 23 2-0 (José Águas 2, 1gp) 56/57 16/09/56 2 1-1 (José Águas gp/ Pompeu gp) 55/56 19/02/56 19 3-0 (José Águas, Salvador 2) 54/55 13/03/55 22 1-1 (Coluna/ Artur Santos pb) 53/54 17/01/54 13 0-2 (Martins 2) 52/53 05/10/52 2 2-3 (José Águas, Arsénio/ Jesus Correia, Vasques 2) 51/52 18/11/51 9 3-2 (José Águas 2, Rogério Pipi/ Jesus Correia, Albuquerque)(x) 50/51 17/09/50 1 1-3 (Teixeira gp/ Félix Antunes pb, Vasques, Martins) 49/50 16/04/50 23 2-3 (Rogério gp, Julinho/ Jesus Correia, Martins, Vasques) 48/49 21/02/49 22 3-3 (Corona 2, Rosário/ Peyroteo 2, Jesus Correia) 47/48 25/04/48 22 1-4 (Espírito Santo/ Peyroteo 4) 46/47 08/06/47 22 3-1 (Claro, Julinho, Félix Antunes/ Sidónio) 45/46 28/04/46 18 7-2 (Arsénio 2, Mário Rui 3, Rogério Pipi 2/ Albano, Peyroteo) 44/45 11/02/45 12 4-1 (Teixeira, Rogério Pipi, Julinho, Arsénio/ Barrosa) 43/44 16/01/44 8 5-4 (Teixeira 4, Julinho/ Martins pb, Peyroteo, Albano, Mourão) 42/43 09/05/43 17 2-1 (Julinho, Manuel da Costa/ Mourão) 41/42 24/05/42 19 4-3 (Francisco Ferreira, Nelo, Francisco Rodrigues, Valadas/ Pireza, Soeiro, Cruz) 40/41 23/03/41 11 2-4 (Francisco Ferreira gp, Rui Araújo pb/ Mourão 2, António Martins pb, Peyroteo) 39/40 03/03/40 7 1-3 (Miguel Lourenço/ Peyroteo 3) 38/39 19/03/39 9 1-4 (Valadas/ Peyroteo 2, Cruz, Mourão) 37/38 23/01/38 2 3-2 (Rogério Sousa 2, Espírito Santo/ Peyroteo 2) 36/37 11/04/37 11 5-1 (Espírito Santo 2, Rogério Sousa, Valadas, Xavier/ Pireza) 35/36 26/04/36 13 3-1 (Valadas 3/ Francisco Lopes) 34/35 10/02/35 4 1-1 (Carlos Torres/ Mourão) (x) - Algumas publicações indicam que foi o Sporting que ganhou por 3-2 (em 02 de março de 1952, em encontro da 22.ª jornada), considerando que o triunfo do Benfica por 3-2 foi fora, sendo que os dois encontros se realizaram no Estádio Nacional. (y) - O jogo foi mandado repetir, devido a um alegado erro técnico do árbitro Jorge Coroado, e o Benfica venceu por 2-0, com um 'bis' de Edilson (11 e 30 minutos), no Estádio do Restelo, em 14 de junho de 1995, mas, posteriormente, esse resultado veio a ser anulado, sendo oficialmente validado o triunfo inicial do Sporting (1-2). (z) - Os jogos de 2019/20 e 2020/21 foram disputados à porta fechada, devido à pandemia de covid-19. Nota: Os jogos disputaram-se no Campo das Amoreiras (1934/35 a 39/40), Campo do Lumiar (1940/41), Campo Grande (41/42 a 47/48), no Estádio Nacional (48/49 a 53/54, 69/70 e 2002/2003), na antiga Luz (54/55 a 2001/2002, exceto 69/70) e na nova Luz (desde 2003/2004). - Balanço: Jogos: 90. Vitórias do Benfica: 49 (54,4 por cento). Empates: 25 (27,8). Vitória do Sporting: 16 (17,8). Golos marcados pelo Benfica: 179. Golos marcados pelo Sporting: 117.

PFO // JP

Lusa/Fim