"Na sequência do desaparecimento do Santo Padre, a Liga anuncia que os jogos dos campeonatos da primeira divisão [Serie A] e reservas vão ser adiados para datas ainda a determinar", explicou a Liga italiana, em comunicado.

A receção da Juventus, em Turim, ao Parma é um dos jogos adiados, juntamente com as visitas da Lazio ao Parma, do Torino à Udinese e do Cagliari à Fiorentina.

A cinco jornadas do fim do campeonato, a luta pelo título e pelo acesso às competições europeias permanece em aberto.

O campeão Inter Milão, que perdeu no domingo em Bolonha (1-0), e o Nápoles, que no sábado venceu em Monza (1-0), lideram o campeonato com 31 pontos.

A federação italiana de futebol (FIGC) prestou a sua homenagem, em comunicado, em memória de "um exemplo de caridade cristã e dignidade no sofrimento, sempre próximo do mundo do futebol".

O Papa Francisco morreu hoje aos 88 anos, após 12 anos de um pontificado marcado pelo combate aos abusos sexuais, guerras e uma pandemia.

Nascido em Buenos Aires, em 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta a chegar à liderança da Igreja Católica.

O papa Francisco esteve 38 dias internado, devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março. A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera da morte.

