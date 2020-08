Em colaboração com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a União Africana, a FIFA e a CAF pretendem, através da campanha #SafeHome, alertar para um problema que se agudizou durante o confinamento decretado devido à pandemia de covid-19.

"A iniciativa foi criada para apoiar mulheres e crianças vítimas de violência doméstica, principalmente porque as medidas de confinamento tomadas em resposta à covid-19 as deixaram em maior risco", refere a FIFA, acrescentando que "várias estrelas do futebol" estão a dar apoio a esta campanha através de mensagens de sensibilização em vídeo distribuídas nas redes sociais e na imprensa tradicional.