"Nunca treinei uma equipa com tanta qualidade. São grandes homens. Sabemos que, para ganhar, é preciso muito mais do que jogar bem. É preciso união. Nós estamos a construir esse espírito guerreiro. É assim que se constroem as grandes equipas, com grandes homens", disse o técnico, após o encontro de terça-feira [madrugada de quarta-feira em Portugal].

O Palmeiras tornou-se a primeira equipa a qualificar-se para as meias-finais da Libertadores, ao vencer por 3-0 na receção ao Libertad, com golos de Gustavo Scarpa, Roni e Gabriel Menino, na segunda mão dos quartos de final, depois do empate 1-1 registado na primeira mão, em Assunção.

"Quero dar os parabéns à equipa, pela forma sólida e competente como jogou, pelo nível que apresentou e pela qualidade que teve em alguns momentos do jogo. Foi mais um passo, mas ainda não ganhámos anda. Estamos focados no que queremos e sabemos bem o que temos de fazer. Temos muito pela frente e vamos continuar focados", vincou Abel Ferreira.

Nas meias-finais, o 'verdão' vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o River Plate e o Nacional, em que os argentinos levam vantagem sobre os uruguaios, depois de terem vencido por 2-0 na primeira mão.

O River Plate, detentor de quatro títulos (1986, 1996, 2015 e 2018), atingiu a final da mais importante prova de clubes sul-americana no ano passado, na qual foi derrotado por 2-1 pelos brasileiros do Flamengo, que na altura eram orientados pelo treinador português Jorge Jesus.

Esta é a sétima vez que o Palmeiras atinge as meias-finais da 'Copa' Libertadores, competição que venceu por uma vez, em 1999, então sob o comando de Luiz Felipe Scolari, que entre 2003 e 2008 assumiu as funções de selecionador português.

MO (RPC) // RPC

Lusa/Fim