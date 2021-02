A reunião ministerial analisou os números, ao avaliar a aplicação das restrições para prevenção da covid-19, agravadas no início do mês por 30 dias e que incluem a suspensão da prova.

Com a prova parada, as autoridades de saúde testaram 548 jogadores do Moçambola e 67 apresentaram resultado positivo para o novo coronavírus.

Ludovina Bernardo, porta-voz da reunião de hoje do Conselho de Ministros, disse que a percentagem de casos é "preocupante" e que só os clubes com uma taxa abaixo de 10% podem voltar aos treinos - excluindo das sessões os jogadores infetados.

Segundo referiu, a próxima sessão de testes está marcada para 26 de fevereiro.

LFO // NFO

Lusa/fim