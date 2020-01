1.º de Agosto e Petro de Luanda falham qualificação na 'Afrotaças' O 1.º de Agosto e Petro de Luanda falharam hoje qualificação para os quartos de final da Liga dos Clubes Campeões Africanos em futebol, após empatarem nos jogos da quinta e penúltima jornada da fase de grupos. desporto Lusa desporto/1-de-agosto-e-petro-de-luanda-falham_5e2d805d3555ec12713c927c





O Petro de Luanda, vice-campeão angolano, empatou 2-2 no estádio 11 de Novembro, em Luanda, com o Mamelodi Sandows da África do Sul, em jogo da quinta jornada do grupo C da prova, somando o seu terceiro empate consecutivo.

Com este resultado, os "petrolíferos" somam o seu terceiro ponto, fruto de duas derrotas e três empates, e já sem qualquer possibilidade de passar para segunda fase da competição vão defrontar na sexta e última jornada o USM da Argélia, apenas para cumprir calendário.