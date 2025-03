"Temos de definir uma posição clara sobre as garantias de segurança. A segurança é fundamental para tornar a paz credível e duradoura. Temos de continuar a trabalhar nos contingentes que constituirão a base das futuras Forças Armadas da Europa", afirmou, de acordo com uma publicação na rede social X.

Segundo Zelensky, "a paz será mais segura com contingentes europeus no terreno e com os americanos como apoio. Devem ser assumidos compromissos claros sobre o modo de funcionamento deste sistema".

O Presidente ucraniano, que participou na conferência realizada hoje pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, urgiu também os aliados a investir mais em capacidade militar e no reforço dos meios aéreos.

"Por favor, façam-no o mais rapidamente possível. (...) Agradeço a cada um de vós que nos está a ajudar nesta matéria", escreveu.

Por seu lado, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, agradeceu a Starmer pela iniciativa e reiterou o apoio ao acordo de cessar-fogo ucraniano.

"A Rússia deve agora demonstrar a sua disponibilidade para apoiar um cessar-fogo que conduza a uma paz justa e duradoura", afirmou Von der Leyen nas redes sociais.

Entretanto, acrescentou, a UE "apoiará o reforço da Ucrânia e das suas Forças Armadas" vai "intensificar os esforços de defesa da Europa" através do aumento das despesas neste setor.

No final da reunião, o primeiro-ministro holandês, Dick Schoof, concordou que é necessário manter a pressão sobre a Rússia para que esta aceite a um acordo de cessar-fogo com a Ucrânia."

"É importante continuar a pressionar a Rússia para que esta se sente à mesa das negociações", afirmou, numa mensagem publicada na rede social X.

As propostas dos Estados Unidos e da Ucrânia para um cessar-fogo, disse, "também dão esperança", sublinhando que a Europa também vai continuar a trabalhar intensamente em novas sanções contra a Rússia.

Também o chanceler alemão instou a Rússia a trabalhar "finalmente" para uma paz "justa e duradoura" na Ucrânia, depois de ter participado na cimeira virtual convocada pelo seu homólogo britânico.

"Cabe agora à Rússia pôr termo aos seus ataques diários às cidades ucranianas e às infraestruturas civis e enveredar finalmente pelo caminho de uma paz duradoura e justa", afirmou Olaf Scholz, citado pelo seu porta-voz num comunicado de imprensa, prometendo que o seu país continuará a apoiar Kiev até que esse objetivo seja alcançado.

Líderes de cerca de 25 países reuniram-se hoje numa conferência virtual sobre o apoio à Ucrânia e a necessidade de garantias para manter um futuro acordo de paz.

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, representou Portugal, tendo também participado vários países europeus, a Ucrânia, Canadá, Austrália e a Nova Zelândia.

A União Europeia e a NATO também estiveram representados, segundo o executivo britânico.

Segundo Starmer, o grupo decidiu avançar para uma fase operacional, estando agendada uma reunião em Londres de dirigentes das forças armadas "para estabelecer planos fortes e sólidos para apoiar um acordo de paz e garantir a futura segurança da Ucrânia".

Segundo Starmer, "este é o momento de iniciar o debate sobre um mecanismo de gestão e controlo de um cessar-fogo total" e "paz duradoura sustentada por fortes dispositivos de segurança".

Estas garantias serão providenciadas pelo que intitulou de "Coligação dos Interessados" [Coalition of the Willing], um grupo de países dispostos a participar numa força de manutenção de paz com soldados ou meios militares.

BM // MSF

Lusa/fim