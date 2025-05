"Felicito Luís Montenegro pela sua recondução ao cargo de Primeiro-Ministro. A Ucrânia valoriza profundamente o apoio firme e a amizade constante de Portugal face à brutal agressão russa", destacou o chefe de Estado ucraniano, numa nota na rede social X.

Zelensky manifestou também confiança de que a parceria com Portugal se irá manter e fortalecer "com sucesso na construção de uma Europa mais segura e próspera".

"Aguardo com expectativa a continuação da nossa estreita e frutuosa cooperação", acrescentou, numa nota também republicada naquela rede social por Luís Montenegro.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, indigitou hoje o presidente do PSD, Luís Montenegro, como primeiro-ministro, após ter ouvido novamente os três maiores partidos com representação parlamentar sobre a formação do novo Governo e "assegurada a viabilização parlamentar do novo Executivo".

A indigitação do primeiro-ministro aconteceu 11 dias depois das eleições legislativas antecipadas de 18 de maio, que a coligação AD (PSD/CDS-PP) venceu, sem maioria absoluta.

Mais tarde, Marcelo Rebelo de Sousa adiantou aos jornalistas que a posse do XXV Governo Constitucional será "para a semana, em princípio".

