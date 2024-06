Numa reunião da Conferência de Trabalho Político sobre o desempenho das forças armadas chinesas, em Yanan (noroeste), Xi Jinping sublinhou a necessidade de "construir uma equipa de alta qualidade que seja leal, limpa, responsável e capaz de cumprir a missão de reforçar o exército".

O líder chinês também ordenou que se intensificasse a campanha para "erradicar a corrupção e reforçar a lealdade", sugerindo desta forma que a vasta purga que está em curso vai prosseguir.

A campanha anticorrupção iniciada pelas autoridades de Pequim no seio do exército suscitou dúvidas sobre as verdadeiras capacidades militares da China.

Na mesma intervenção, Xi apelou a uma "reflexão profunda" por parte dos membros das forças armadas e exigiu esforços para "conseguir garantias políticas sólidas para construir um exército forte", segundo relatou a agência noticiosa chinesa Xinhua.

O Presidente apelou também aos oficiais superiores do exército para que "assumam as responsabilidades que lhes foram confiadas pelo Partido Comunista Chinês e pelo povo para reforçar ainda mais as forças armadas".

A conferência foi convocada pelo próprio Xi e realiza-se uma década depois de uma reunião semelhante em Gutian, na província de Jugian.

Na antiga base revolucionária na província de Shaanxi, Xi Jinping aproveitou para visitar as antigas residências de líderes revolucionários como Mao Zedong, Zhoy Enlai e Zhu De.

