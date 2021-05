Pelas 14:54 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,11% para 33.935,95 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq avançava 1,01% para 13.422,36 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 4.132,17 pontos, mais 0,39%.

A Rússia mostrou-se hoje otimista sobre o rumo das relações com os Estados Unidos, no final do primeiro encontro entre os chefes da diplomacia dos dois países, para preparar uma cimeira entre os dois presidentes.

"A própria reunião já foi um sinal positivo", disse hoje Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, após um encontro entre o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, e o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, em Reiquiavique, na Islândia.

Peskov também considerou "um sinal positivo" o facto de os Estados Unidos terem desistido de impor sanções contra a principal empresa envolvida na construção do gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia e a Alemanha, e que tem sido muito contestado por Washington, que alerta para os riscos de a Europa ficar energeticamente muito dependente da Rússia.

Os Estados Unidos anunciaram na quarta-feira que renunciam a sancionar a empresa Nord Stream 2 AG - subsidiária da gigante russa Gazprom, com sede na Suíça -- bem como o seu CEO, Matthias Warnig, de nacionalidade alemã, embora mantendo as sanções sobre outras entidades russas envolvidas no projeto.

