"Parabéns, Lula da Silva, pela sua eleição como Presidente do Brasil. Estou ansiosa por trabalhar consigo para enfrentar os desafios globais prementes, desde a segurança alimentar ao comércio e às alterações climáticas", escreveu Ursula von der Leyen, numa reação publicada na rede social Twitter.

Também hoje de manhã, Charles Michel saudou o eleito do Partido dos Trabalhadores, de esquerda, destacando que "os brasileiros escolheram pela mudança".

"A UE está empenhada em cooperar nos desafios globais, [como] paz e estabilidade, prosperidade e alterações climáticas, e vamos trabalhar com toda a região. Espero poder felicitá-lo pessoalmente em breve", adiantou o presidente do Conselho Europeu.

A reação surgiu depois de, logo no domingo, o vencedor das eleições presidenciais do Brasil ter apontado o combate à fome como "o compromisso número um" do seu futuro Governo, prometendo também lutar pelo "desmatamento zero" da Amazónia.

Luiz Inácio Lula da Silva, 77 anos, foi eleito no domingo Presidente do Brasil, com 50,90% dos votos, derrotando Jair Bolsonaro (extrema-direita), que obteve 49,10%, quando estavam contadas 99,93% das secções eleitorais.

Lula da Silva, que já cumpriu dois mandatos entre 2003 e 2011, regressa ao Palácio do Planalto.

O antigo sindicalista terá como vice-presidente Geraldo Alckmin, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que havia sido seu opositor nas eleições presidenciais de 2006, então pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

ANE (JH) // SSS

Lusa/fim