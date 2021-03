Falando em conferência de imprensa no final de uma videoconferência de ministros dos Assuntos Internos da União Europeia, que dirigiu desde Lisboa, Eduardo Cabrita referiu que houve uma discussão a 27 muito positiva em torno da proposta apresentada pela presidência portuguesa para melhorar a cooperação com os vizinhos do norte de África em matéria de Justiça e Assuntos Internos, que prosseguirá na segunda-feira também com o contributo dos chefes de diplomacia da UE.

"Esta é uma prioridade da presidência portuguesa, a ser desenvolvida na área da Justiça e Assuntos Internos, e que integra a prioridade da nossa presidência de uma relação privilegiada com países que são os nossos vizinhos mais próximos, países com os quais partilhamos uma história comum no Mediterrâneo, que estão nas origens da própria civilização europeia", assinalou.

Sublinhando que se trata de uma "iniciativa com uma dimensão muito ampla, que integra uma dimensão de migrações, mas também dimensões tão diferentes como cooperação policial, proteção civil ou cooperação em torno do respeito de direitos fundamentais", Eduardo Cabrita disse então que a mesma "mereceu um vivo apoio", tanto a nível dos Estados-membros, como do "compromisso das agências europeias" para trabalhar nessa matéria.

"E, nessa medida, iremos dar continuidade a esta agenda exigente já na próxima segunda-feira, num Conselho «Jumbo» que irá reunir os ministros dos Negócios Estrangeiro e os ministros dos Assuntos Internos, e que é um dos momentos mais importantes nesta área da presidência portuguesa", disse.

Na próxima segunda-feira, Eduardo Cabrita e o Alto Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, dirigem, desde Bruxelas, um Conselho «Jumbo» - designação dada aos conselhos da UE que juntam ministros com diferentes pastas -- consagrada à dimensão externa do novo Pacto para a Migração e Asilo.

Na carta-convite dirigida aos chefes de diplomacia e ministros do Interior dos 27, à qual a Lusa teve acesso, Borrell e Cabrita indicam que a presidência portuguesa apresentará a sua proposta sobre o reforço da cooperação entre a UE e os países da África do Norte em matéria de Justiça e Assuntos Internos.

