O vereador regional Martin Medeiros vai tentar ser reeleito para um terceiro mandato pelos círculos eleitorais 3 e 4.

Filho de emigrantes açorianos, o luso-canadiano foi nomeado em março deste ano vice-presidente do município.

Em 2018, Medeiros foi eleito com 38,8 por cento dos votos (7.551).

Também Paul Vicente, nos círculos eleitorais 1 e 5, vai tentar a reeleição, este concorrendo para um segundo mandato.

Nascido no Canadá, mas em 1980 mudou-se para Fátima (Ourém), onde residiu durante quatro anos, foi eleito em 2018 com 43,6 por cento dos votos (7.593).

Ana Bailão, vereadora do município de Toronto desde 2009 e vice-presidente desde 2017 na Davenport, não se vai recandidatar.

Em Kingsville, no sul do Ontário, Nelson Santos, 'Mayor desde 2003´, pediu a demissão do cargo de presidente da autarquia este verão para assumir o cargo de chefe do gabinete administrativo do munícipio de Adjala-Tosorontio, e também não vai voltar a concorrer.

O município de Brampton está localizado na Grande Área de Toronto, tendo mais de 700 mil habitantes.

Os dados disponíveis do recenseamento, em 2016, revelavam que existiam perto de 28 mil portugueses a residir na cidade, calculando-se que atualmente existem perto de 50 mil portugueses e lusodescendentes.

Nas autárquicas de segunda-feira, os residentes no Ontário, além de escolherem os presidentes de câmara e os vereadores para os próximos quatro anos, também vão eleger os conselheiros escolares nos vários círculos eleitorais.

