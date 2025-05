Em comunicado, o partido indica que André Ventura "não se encontra ainda em condições de voltar a uma atividade física imediata, estando ainda em processo de recuperação e repouso por indicação médica".

Contactada pela Lusa, fonte oficial do Chega disse que a previsão é que o líder do partido possa regressar na quinta-feira à campanha eleitoral para as eleições legislativas de 28 de maio.

Para esta tarde, estava prevista uma arruada em Vila Nova de Milfontes, em Beja. A mesma fonte indicou que estarão presentes o líder parlamentar, Pedro Pinto, e o cabeça de lista pelo círculo de Beja, Rui Cristina, além de outros dirigentes.

Na quinta-feira, a agenda do Chega inclui uma arruada em Odemira ao final da manhã e outra em Pegões à tarde.

André Ventura deu entrada na terça-feira à noite no Hospital de Faro, depois de se ter sentido mal durante um jantar comício em Tavira, e teve alta esta manhã.

FM // ACL

Lusa/Fim