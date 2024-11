"Este é um mau Orçamento do Estado, que quer dar com uma e vai tirar com várias. Pretende fingir que vai baixar impostos mas vai mater a carga fiscal precisamente no mesmo ponto em que o PS a deixou. É um orçamento que vai ser a continuidade do PS", afirmou.

André Ventura intervinha no encerramento da discussão do OE2025, na Assembleia da República. O Chega já tinha anunciado o voto contra na votação final global.

O líder do Chega considerou que o PS -- que anunciou que se vai abster, permitindo a viabilização do documento -- é uma "muleta deste Governo".

"Já tínhamos o CDS muleta do Governo, agora temos o CDS e o PS a ser muletas deste Governo", acusou.

Ventura considerou também que "o país merece mais e melhor".

"Tínhamos a firmeza e temos hoje a certeza de que o primeiro-ministro que temos em Portugal não serve. Merecemos mais, merecemos melhor, queremos mais, queremos melhor, e temos a coragem para melhorar", defendeu.

FM // JPS

Lusa/Fim