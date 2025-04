Num frente-a-frente transmitido na RTP3, André Ventura defendeu que, nas próximas eleições legislativas de 18 de maio, o que vai estar em jogo é se os portugueses "voltam a dar uma maioria histórica à direita ou dão à esquerda".

"Se a direita tiver maioria -- e com a direita eu nem estou a incluir o PSD, porque deixou de ser um partido de direita, mas estou a incluir a IL -, se essa maioria existir, eu acho que nós só não governamos se não quisermos", disse.

Afirmando que pretende "vencer o espaço do centro-direita" nas próximas eleições e ter mais votos do que o PSD, Ventura reiterou que conta com a IL para um acordo à direita após as legislativas.

"Eu quero dizer aqui, cara a cara com Rui Rocha, eu acho que o Rui Rocha e a IL podem e devem ser parte de uma solução e acho que o Rui Rocha ficará muito mal perante o seu eleitorado se permitir que o PS governe a seguir às eleições", referiu.

Na resposta, Rui Rocha garantiu que a IL "nunca, jamais, em momento algum, viabilizará um Governo do PS", mas procurou também demarcar-se do Chega, pedindo que, ainda que o partido ainda não tenha apresentado o seu programa eleitoral, se olhe para o seu histórico parlamentar.

"Nós propusemos a privatização da TAP. O Chega votou contra. O Livre propôs rácios salariais. O Chega votou a favor", disse, frisando que os partidos que mais vezes votaram ao lado do Chega foram o Bloco de Esquerda e o Livre.

Depois, Rui Rocha abordou o programa eleitoral do Chega às eleições legislativas de 2024, que considerou ser "totalmente irresponsável" porque teria um impacto nas contas públicas de 18 mil milhões de euros, devido a propostas como a criação de um valor da pensão mínima equivalente ao do salário mínimo nacional.

"Não há entendimento possível com um partido como o Chega", sintetizou Rui Rocha, reforçando que nunca viabilizaria "um Orçamento, nenhum Governo, venha de onde vier", com um programa equivalente ao que é apresentado pelo Chega.

"É um programa dirigista, estatista, com um impacto orçamental de 18 mil milhões, que leva o país a uma bancarrota imediata", criticou.

