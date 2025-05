Luís Montenegro falava aos jornalistas após ter sido recebido de forma calorosa na Praia do Furadouro, concelho de Ovar, e depois de ter sido interrogado pelos jornalistas sobre as razões da sua deslocação à zona da Tocha para se encontrar com a sua mulher entre duas ações de campanha da AD.

Questionado se a sua mulher vai rezar a Fátima por uma vitória da AD -- coligação PSD/CDS nas eleições do próximo dia 18, o primeiro-ministro respondeu imediatamente que "não".

"Foi dar cumprimento à sua profissão de fé e é uma componente pessoal dela", contrapôs, antes de ser interrogado se esse seu ato não gerará críticas da oposição.

"Era o que faltava, [porque] é uma questão completamente pessoal. É pessoal", frisou o primeiro-ministro.

A seguir, porém, Luís Montenegro foi confrontado com o facto de alguma comunicação social ter sido previamente avisada dessa sua deslocação. O líder social-democrata respondeu: "Não sei se foi avisada ou se não foi, estiveram aqueles que puderam estar -- e não é isto que é significativo".

Perante a insistência dos jornalistas se essa sua visita não poderá ser encarada como um aproveitamento político, reagiu: "O que fico admirado é com as vossas perguntas, com franqueza".

PMF/SMA // JPS

Lusa/Fim