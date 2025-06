Os resultados de sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,25%, o tecnológico Nasdaq progrediu 0,31% e o alargado S&P500 terminou sem variação (0,00%).

"Os investidores estão a recuperar o seu fôlego, dado que conhecemos um movimento muito forte na segunda e terças-feiras", disse Sam Stovall, da CFRA, à AFP.

No início da semana, a praça bolsista tinha sido incentivada pelo alívio no referente à guerra Irão-Israel, em particular pelo cessar-fogo na terça-feira.

Entretanto, os operadores bolsistas "reavaliam" as informações dos meios norte-americanos, que indicam que os ataques dos EUA ao Irão "talvez não tenham tido o êxito que foi indicado", acrescentou Stovall.

"Talvez os bombardeamentos norte-americanos não tenham destruído o programa nuclear iraniano", ao contrário do que foi anunciado, pelo que "não parece que se tenha aberto um novo capítulo no que respeita ao Irão", considerou Jack Ablin, da Cresset Capital, em declarações à AFP.

"As taxas alfandegárias, o conflito com o Irão, as inquietações sobre os preços do petróleo acalmaram e os investidores passaram a questionar-se sobre questões mais terra-a-terra, como os lucros", realçou Stovall.

Os investidores aguardam agora a divulgação dos números do produto interno bruto dos EUA relativos ao primeiro trimestre.

Por outro lado, as afirmações do presidente da Reserva Federal (Fed) , Jerome Powell, ouvido hoje na comissão senatorial da Banca, "não acrescentaram nada à equação global", considerou Stovall, porque apenas "repetiu que a Fed continua a depender de informação económica".

RN // RBF

Lusa/fim