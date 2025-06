Em Barcelos, os 'dragões', que somavam com dois triunfos e um derrota na final dos play-offs, já venciam ao intervalo por 2-1, com golos de Gonçalo Alves, aos cinco minutos, e Carlo di Benedetto (14), com Miguel Rocha (25) a reduzir para a equipa da casa.

Na segunda parte, Gonçalo Alves, aos 31 minutos, 'bisou' na partida, mas Pedro Silva (35) voltou a reduzir para o Óquei de Barcelos, sem evitar a derrota.

Com este triunfo, o FC Porto somou o 26.º título do seu historial, reforçando o estatuto de recordista, agora com mais dois do que o Benfica, enquanto o Óquei de Barcelos, que não conseguiu forçar um quinto e decisivo jogo, continua com três cetros.

