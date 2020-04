As estimativas da Confidencial Imobiliário são feitas a partir dos dados reportados ao Sistema de Informação Residencial (SIR), que agrega os dados sobre vendas reportadas pelos operadores do mercado, incluindo indicadores de preço, descontos praticados, entre outros.

A Área Metropolitana de Lisboa concentrou um terço das vendas (33%), num total de 14.730 casas transacionadas, enquanto a Área Metropolitana do Porto agregou 15%, com cerca de 6.640 casas vendidas.

Já a região Centro concentrou 23% das vendas trimestrais (aproximadamente 10.370 fogos), seguida do Norte (14%, cerca de 6.220 fogos), Algarve (9%, cerca de 4.155 fogos vendidos) e Alentejo (6%, cerca de 2.730 fogos).

No período em análise, o preço médio de venda das casas no país atingiu os 1.734 euros por metro quadrado (euros/m2).

Na Área Metropolitana de Lisboa, aquele valor foi superado, ascendendo a 2.222 euros/m2, e também no Algarve, com vendas a 1.799 euros/m2.

Na Área Metropolitana do Porto, as casas foram vendidas a um preço médio de 1.495 euros/m2 no primeiro trimestre de 2020.

Depois, o Alentejo apresentou preços de 1.097 euros/m2, a região Centro transacionou a 945 euros/m2 e o Norte a 855 euros/m2.

Quanto ao tempo médio de venda da habitação, este ficou-se em seis meses, mantendo-se estável ao longo do último ano.

