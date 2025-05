De acordo com uma nota daquela agência da ONU, as vacinas vão "ajudar a proteger crianças e pessoas em áreas de alto risco em Moçambique".

O surto de cólera foi declarado em 17 de outubro, em três regiões das províncias de Nampula, no norte do país, e na província da Zambézia, no centro.

Atualmente, há surtos ativos da doença em alguns distritos daquelas duas províncias, com uma taxa de letalidade de cerca de 1,5%.

De acordo com a Unicef, Moçambique registou mais de três mil casos da doença, desde a eclosão.

O mais recente balanço da doença, consultado hoje pela Lusa, estima que pelo menos 51 pessoas morreram desde outubro, sendo Nampula a província mais afetada, com 39 óbitos.

